Боец из Кыргызстана рассказал о предстоящем бое и как оказался в UFC

День Икс всё ближе – уже в это воскресенье боец из Кыргызстана Рафаэль Физиев по прозвищу Атаман будет драться в основном карде турнира UFC 256 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Его соперником станет бразилец Ренато Мойкано. Физиев выиграл в UFC два боя из трёх, а известность приобрёл благодаря своим уклонам в стиле Нео из фильма "Матрица".

13 декабря, в 09:00 Рафаэль представит Кыргызстан в бою, который мы с вами увидим в приложении O!TV на канале UFC ТВ.

В эксклюзивном интервью Мобильному оператору О! за пару дней до боя Рафаэль рассказал о своём становлении в спорте, как он оказался в UFC, предстоящем бое и о дальнейших планах.

- Привет, Рафаэль! Расскажи, почему "Атаман"?

- Я был воспитан на таких фильмах, как "Офицеры", "Место встречи изменить нельзя", "В зоне особого внимания". Псевдоним Атаман мне дал Павел Федотов, мой тренер, зная о том, как я люблю военное дело. Есть ещё история из детства. В 1-м классе, когда я пришёл домой из школы, отец начал спрашивать: "Ну что, сынок, кто атаман у вас в классе?". Я подумал, что это что-то плохое и ответил, что не я, на что он возмутился: "Как так? Ты что, в классе получаешь от всех?". Это потом мне объяснили, что Атаман означает "сильный". С тех пор в школе всем говорил: "Я атаман в классе!".

- Как ты оказался в единоборствах?

Люблю драться с детства. Я родился и вырос в деревне, где жил до 12 лет. У нас были свои правила. Дрались каждый день, в школе, на улице. Нас собирали старшие и говорили: "Так, ты и ты, будешь драться?". Кто отказывался, тот всё – "мешок", с ним никто не играл, а в футболе даже пас не давали. В городе всё мягче.

- Какой момент в жизни ты считаешь "переломным"?

- 2015 год, когда я закончил Академию МВД в Кыргызстане. Я часами пропадал в секретных архивах библиотеки и защитил диплом "на отлично", но именно тогда пришлось принять сложное для меня решение об уходе из органов. Поговорил с отцом и убедил, что смогу быть бойцом. Родители меня поддержали. Я определил для себя конкретный срок – попасть в UFC до 26 лет. Так и случилось!

- Очень кстати появилось то видео, когда в 2017 году в бою по тайскому боксу ты ушел от удара соперника, как Нео из "Матрицы". Это видео набрало на YouTube 2 миллиона просмотров!

- Да, ведь известно – для того, чтобы попасть в UFC, нужно иметь в своём арсенале много досрочных боёв и свою "фишку", которая прославит тебя на весь мир. В моём случае – это тот самый приём "матрица", который на самом деле много кто исполняет. Это базовое упражнение из тайского бокса. Другое дело, что мало кто рискует делать это так низко. У меня получилось.

- Что ты чувствовал, когда заключил контракт с сильнейшей лигой мира – UFC?

- Шок! Я до сих пор его ощущаю. Для меня, как для пацана, который родился в деревне, рос в самом обычном городе, в самом обычном районе, учился в обычной школе. Сейчас живу в Таиланде, несмотря на ситуацию с коронавирусом, которая всех подкосила. Всё же пока это лучшее место для тренировок.

- Ты спарринговал с сестрами Шевченко. Вы общаетесь? Ведь у вас одна родина – Кыргызстан.

- Мне было 14 лет, когда мы спарринговали, а Валя была рефери в моём первом бою. Отношения всегда были и есть хорошие, общаемся мы часто, переписываемся, встречаемся, когда они бывают в Таиланде.

- Какие у тебя дальнейшие планы в UFC?

- Сейчас главная цель – закрепиться, показать себя. Не скажу, что прямо сейчас мечтаю о поясе, у меня свой путь. Хочу, чтобы меня знали, как серьёзного бойца и готовились ко встрече со мной в октагоне. Сейчас я должен набирать бонусы в каждом бою, которые будут укреплять мои позиции. У меня в принципе цель в UFC - это набрать как можно больше бонусов, так что буду стараться.

- Твой следующий бой состоится 13 декабря в рамках UFC 256 с Ренато Мойкано. Как идёт подготовка?

- Могу сказать, что подготовка полностью завершена. Сейчас тренируюсь по полчаса вечером. Самая тяжёлая работа позади, и я счастлив, потому что мы работали на износ с тренерами и командой. Сам бой для меня будет уже просто в кайф, но сейчас стараюсь не думать о нём, чтобы быть спокойным и высыпаться. Хочется уже, наконец, подраться.

- У тебя очень много фанатов в Кыргызстане. Передашь им привет?

- Конечно! Кыргызстан, всем ассалом алейкум, всем спасибо большое за поддержку. Я её чувствую и вижу у себя в соцсетях. Это очень приятно и сильно заряжает и толкает меня к тому, чтобы идти вперёд. Ни шагу назад, ведь за мной все те, кто меня поддерживает.

- Рафаэль, спасибо тебе, за интервью. Уверены, мы еще услышим громкие события с твоим именем в топе UFC. Будем держать за тебя кулаки и смотреть UFC ТВ на O!TV.