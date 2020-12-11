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Аида Касымалиева объяснила, почему проголосовала "за" закон о референдуме

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- Оксана Гут
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Если народ на референдуме все-таки выберет парламентскую форму правления, то у нас не должно быть президента. Об этом VB.KG сказала вице-спикер Жогорку Кенеша Аида Касымалиева. Она объяснила, почему проголосовала за закон о референдуме, изначально выступая против него.

"Обсуждений по этому законопроекту, так скажем, вне зала было очень много. Моя позиция такова - я за сильный парламент. При парламентаризме мы, наконец, смогли достичь открытости. Парламент подразумевает эти "баталии" при принятии законопроектов, обсуждения. Возможно, решения принимаются очень долго, возможно эффект от них не виден, как хотелось бы. Но парламентаризм как раз подходит характеру кыргызского народа: люди не терпят, когда власть сосредоточена в руках одной группы или одного человека. Поэтому нужен сильный парламент", - считает депутат.

При этом Касымалиева понимает, что "народ устал устал от этого парламента и хочет суперсильную руку".

"Есть мнение, что парламентаризм недостаточно развит. К примеру, зачастую при прохождении в парламент партийные боссы решают, кто должен оказаться в списках. Это вот минус этой системы, которая при выборах у нас устоялась. Но ее можно решить с помощью преференциального голосование. Не меняя сам парламентаризм. Мы сейчас с женщинами-депутатами пытаемся все наши достижения в парламентаризме сохранить. Это и женские квоты, и молодежные, и этнические, это все-таки имеющаяся возможность молодым людям, занимающимся проблемами народа, без денег пройти в парламент. Быть истинными представителями народа. Сильный парламентаризм, если убрать все нынешние недостатки, наш единственный путь развития. И сегодня, на фоне плохо работающего парламента, разочарования в парламенте, нужно понимать, что эта суперсильная рука, суперпрезидентская система - не лучший выбор", - уверена Аида Касымалиева.

Сейчас, говорит она, события развиваются в стране слишком стремительно. Людям нужно объяснить причины принятие тех или иных решений парламентом, в том числе, для чего проводится референдум.

"Изначально я была против референдума. Но другая сторона, которая предлагает референдум, инициаторы законопроекта, нас убедили в том, что первый раз в жизни нужно предложить выбор народу, пусть люди сами выберут. Экономия средств - это тоже аргумент. Если сейчас не будет референдума, то все равно конституционная реформа началась, конституционное совещание работает, то референдум нужно будет проводить, уже с готовой Конституцией... Если народ выберет парламентскую систему, то конечно же, над ней нужно работать, развивать. Тогда лидер той партии, которая выиграла на выборах, становится премьер-министром и у нас президента не должно быть. Но посмотрим, дождемся сначала подписания и.о. президента этого закона", - заключила вице-спикер.


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URL: https://www.vb.kg/395057
Теги:
выборы, закон, президент, референдум, Курманкул Зулушев, Кыргызстан, Аида Касымалиева, Жогорку Кенеш
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