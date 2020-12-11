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В бишкекском "Динамо" стреляют (фото)

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- Мария Стрельцова
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Сегодня в физкультурно-спортивном обществе "Динамо" состоялось открытие современного электронного тира. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города Бишкек.

Теперь спортсмены смогут оттачивать свое профессиональное мастерство в хорошо освещенном помещении. Новый стрелковый тир расположен на втором этаже спортивного комплекса, здесь соблюдены все нормы техники безопасности. Стрелковые галереи имеют стандартную протяженность 10 метров и 17 позиций для стрелков.

Для удобства спортсменов предусмотрены отдельные раздевалки, санузел, гардероб, комната для хранения оружия.

Тир оборудован современными электронными мишенями, которые не требуют никаких расходных материалов. Сверхточные технологии позволяют определить координаты пули без соприкосновения с поверхностью и выводить результаты стрельбы с помощью большого монитора.

Отметим, что огневая и физическая подготовка являются неотъемлемой частью профессиональной подготовки сотрудников милиции к успешному выполнению оперативного-служебных задач. Значительное внимание в органах внутренних дел уделяется спорту.

В этом году физкультурно-спортивному обществу "Динамо" уже исполнилось 97 лет.


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URL: https://www.vb.kg/395060
Теги:
мэрия
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