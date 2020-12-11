Глава Горно-металлургического профсоюза КР грозит депутату Рыспаеву судом

Глава Горно-металлургического профсоюза Кыргызстана намерен подать иск в отношении депутата Жогорку Кенеша Кожобека Рыспаева о защите деловой репутации. Об этом сообщил сам председатель ЦК ГМПК Эльдар Таджибаев.

"В очередной раз депутат распространяет недостоверную информацию. Вчера на заседании парламента Кожобек Рыспаев заявил о нерациональном нецелевом использовании средств профсоюзного бюджета. В частности, была озвучена среднемесячная зарплата председателя Горно-металлургического профсоюза Кыргызстана в размере 249 тысяч сомов. Но это наглая ложь – средняя зарплата руководителя профсоюза горняков и металлургов Таджибаева Э. составляет на руки 40 тысяч сомов, в подтверждение чего имеется официальная справка о заработной плате", - заявляет председатель ЦК Горно-металлургического профсоюза Кыргызстана Эльдар Таджибаев.

Также, говорит он, была озвучена не соответствующая действительности информация о многочисленных нарушениях со стороны ряда руководителей отраслевых профорганизаций.

"Это черный PR, создание негативного образа профсоюзов, с целью убеждения депутатов Жогорку Кенеша и и.о. Президента о необходимости проведения "реформ" в профсоюзах и принятия проекта нового закона. Это антиконституционный закон, в котором заложены возможности создания коррупционных схем для незаконной продажи объектов профсоюзной недвижимости. В законопроекте исключаются принципы демократизма и коллегиальности в принятии решений. А, напротив, устанавливается единоличное автократическое управление, при котором, де-факто, все решения будет принимать председатель Федерации профсоюзов Кыргызстана единолично. В том числе, по вопросам отчуждения профсоюзной собственности", - уверяет Таджибаев.

По его словам, при разработке и лоббировании проекта закона инициаторы забыли о трудящихся, простых людях труда.

"Так как проект ограничивает работников в праве на свободу объединения в независимые профсоюзы. Все трудящиеся будут загнаны в жесткие рамки в структуру ФПК. Деятельность альтернативных профсоюзов запрещена. Также, в связи с тем, что проект закона противоречит конвенциям Международной организации труда, в отношении Кыргызстана будут применены санкции со стороны международных организаций, в том числе, исключение из программы ВСП+, предусматривающей право беспошлинной торговли со странами Евросоюза. А это объемы торгов, превышающие 100 млн долларов США.

Если Рыспаев К. не прекратит распространение недостоверной, порочащей честь и достоинство, деловую репутацию профсоюзных лидеров, информацию, будет подан соответствующий судебный иск", - заключил глава ЦК ГМПК.