В московском метро старший сержант полиции приняла роды у кыргызстанки

В Москве у 29-летней кыргызстанки прямо в метро произошли роды. На помощь ей пришли проходившие мимо сотрудники полиции.

Все случилось, как рассказали в пресс-центре МВД России, в начале восьмого вечера 9 декабря. Сотрудники полиции во время обхода вестибюля станции метро "Электрозаводская" заметили беременную, которая, сойдя с эскалатора, стала оседать на пол.

"Как выяснилось, 29-летняя будущая мама находилась на последних сроках беременности. Прапорщик полиции Алексей Орлов незамедлительно вызвал наряд скорой медицинской помощи, однако роды уже начались. Понимая, что женщине требуется срочная помощь, старший сержант полиции Алеся Полякова, не растерявшись, помогла появиться младенцу на свет, слаженно и быстро, сделав все необходимое, чтобы новорожденный малыш и мама не пострадали", - рассказали в ведомстве.

До приезда врачей правоохранители обернули новорожденного в теплоизолирующую фольгу, так как в вестибюле станции было, по их словам, достаточно холодно. Приехавшие на вызов врачи отметили, что оказанная полицейскими помощь "была своевременной и квалифицированной". обернули новорожденного в термоодеяло. Прибывшие медики отметили, что сотрудники полиции оказали помощь профессионально. Женщину, а ей оказалась уроженка Кыргызстана У.К., вместе с ребенком оперативно доставили в роддом.

В своем интервью Федеральному агентству новостей 33-летняя Алеся Полякова рассказала, что они с напарником стояли в вестибюле станции, на входе пассажиропотока, когда женщина, раздававшая газеты, сообщила: на эскалаторе человеку стало плохо. Поспешившие на место события, полицейские вызвали скорую, но у роженицы уже отошли воды. И Полякова, мать двоих дочерей, принялась принимать роды: "Напарник и другие граждане стали приносить газеты и другую ветошь. Все это я подложила под будущую маму".

По словам старшего сержанта, она поняла, что сделала, только после того, женщину и ее малыша в больницу, и какое-то время "отходила эмоционально". Теперь планирует навестить их обоих, как только разрешат врачи.

Как сообщили коллеги Алеси Пермяковой, она с детства мечтала служить в полиции. И может не только принимать роды: в ее богатом послужном списке - не одно задержание опасных преступников и пьяных хулиганов.