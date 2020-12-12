В рамках ЕАЭС подписаны новые стратегически важные документы

Ряд документов, определяющих дальнейшие приоритеты в развитии Евразийского экономического союза, подписан по итогам заседания Высшего евразийского совета (ВЕЭС). Оно состоялось 11 декабря в режиме видеоконференции, его участниками, встретившимися в видеоформате, стали президенты Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Молдовы Игорь Додон, России Владимир Путин, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, исполняющий обязанности президента Кыргызстана Талант Мамытов, премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, Почетный Председатель Высшего Евразийского экономического совета Нурсултан Назарбаев и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

Прежде всего, главы государств ЕАЭС утвердили Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Реализация этой стратегии, подчеркнули в Евразийской экономической комиссии, позволит обеспечить опережающее развитие экономик государств-партнеров за счет роста инвестиционной и инновационной активности, формирования гибких механизмов содействия росту и занятости. В документе, кроме того, определены механизмы сотрудничества в таких новых, не предусмотренных Договором о ЕАЭС, сферах, как образование и наука, туризм, спорт и здравоохранение.

Евразийской экономической комиссии поручено совместно со сторонами проработать вопрос цено- и тарифообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке газа, в рамках Международного договора по формированию общего рынка газа ЕАЭС, который должен быть разработан в 2021 году. Предстоит завершить выполнения мероприятий первого этапа формирования общего рынка газа Союза и перейти ко второму этапу. Также утверждена "дорожная карта" по гармонизации законодательства стран Союза в нефтяной сфере.

Среди утвержденных на нынешнем заседании ВЕЭС документов - Основные направления международной деятельности Союзана 2021 год. Они отражают ключевые векторы и практические приоритеты такой деятельности, уже созданные механизмы сотрудничества с третьими странами, региональными интеграционными объединениями и международными организациями, с которыми планируется углубление взаимодействия в следующем году, а также потенциально перспективные направления международного сотрудничества.

Кроме того, определены стратегические ориентиры в сфере внешнеторговой политики Союза на среднесрочную перспективу, обсуждены подходы к совершенствованию механизмов применения в ЕАЭС специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. Высший Евразийский экономический совет наделил Совет ЕЭК полномочиями по утверждению Правил определения страны происхождения отдельных товаров для целей государственных закупок. Ожидается, что эти правила обеспечат равный доступ к госзакупкам в Евразийском экономическом союзе поставщикам из всех стран-союзниц. Их правительствам также поручено ускорить либерализацию услуг.

В числе подписанных документов - Соглашение об обмене информацией в сфере противодействия легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу ЕАЭС, Соглашение по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной территории Таможенного союза от 18 июня 2010 года и ряд других.

В соответствии с решением ВЕЭС с 1 января 2021 года в течение года Республика Казахстан будет председателем в органах ЕАЭС – Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии.

Согласно Договору о ЕАЭС, на посту председательствующего в этих органах происходит ежегодная плановая ротация в порядке русского алфавита. В уходящем 2020 году во всех структурах председательствовала Республика Беларусь и его представители.

Следующее заседание ВЕЭС состоится в мае 2021 года в Республике Казахстан.