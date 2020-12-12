В Бишкеке состоялось возложение цветов к памятнику Чингиза Айтматова

В столице состоялось возложение цветов к памятнику Чингиза Айтматова, расположенного на площади Ала-Тоо. Об этом сообщает пресс-служба МКИиТ.

Как известно, 12 декабря празднуется День национальной литературы в честь дня рождения выдающегося писателя и мирового классика XX века – Чыңгыза Айтматова. Данное мероприятие организовано совместно с Министерством культуры, информации и туризма КР, Министерством образования и науки КР, Республиканской библиотекой для детей и юношества им. К. Баялинова, а также проектом USAID "Окуу керемет!".

В мероприятии участвовали заместитель министра культуры, информации и туризма КР Илязбек Балташев, заместитель министра образования и науки КР Надира Джусупбекова, директор РБДЮ Султангазиева Роза и директор проекта USAID "Окуу керемет!" Лиана Гертч.

Стоит отметить, что была организована недельная акция, посвященная Дню национальной литературы для популяризации чтения и детской литературы среди учащихся младших классов.

Так, в рамках данной акции с 7 по 11 декабря прошли ряд онлайн и офлайн мероприятий по всей стране, включая прямые эфиры "Читаем детям" с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла США в КР Дональдом Лу, а также другими приглашенными спикерами в социальных сетях проекта "Окуу керемет!".

В целевых школах и общественных библиотеках прошли информационные презентации новых книг, предоставленных USAID, видео конкурс "Мой любимый герой из книжки" в Facebook и Instagram среди учащихся 1-4 классов, и игра-викторина о жизни и деятельности Чингиза Айтматова на странице @okuukeremet в Instagram.

В Республиканской библиотеке для детей и юношества была организована Неделя "Айтматовдун ааламы" в онлайн формате. В рамках Недели было организовано:

1. Онлайн - заседание Национального Комитета по функциональной грамотности совместно с МКИиТ, МОН КР и Проектом "Окуу Керемет" ЮСАИД.

2. Марафон чтения

- Произведения классика читали популярные артисты театра "Учур", певцы, деятели культуры и искусства

- Юные читатели библиотеки декламировали наизусть отрывки из книг Ч.Айтматова.

- Организованы книжные онлайн выставки, посвященные жизни и творчеству Ч.Айтматова, А.Осмонова и других классиков кыргызской литературы.

3. Сотрудники библиотеки приняли участие в онлайн-конференции "Чтение детей в период локдауна" совместно с библиотекарями стран СНГ.

4. Проведено онлайн-мероприятие, посвященное жизни и творчеству Ч.Айтматова со студентами Юридической Академии.

5. Для студентов БГУ им. К.Карасаева проведена экскурсия и лекторий, посвященный Дню национальной литературы.