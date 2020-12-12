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Введен запрет на проверки предпринимателей правоохранительными органами

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- Оксана Гут
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Правительством Кыргызской Республики введен запрет на проверки субъектов предпринимательства, проводимые правоохранительными органами. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Данный запрет не распространяется на проверки, осуществляемые в рамках уголовного и гражданского судопроизводства, по заявлениям физических и юридических лиц, таможенной службой в отношении товаров, находящихся под таможенным контролем, по вопросам, связанным с предотвращением распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Кыргызской Республике.

Решение принято в целях создания благоприятных условий для предпринимателей и оказания поддержки экономической деятельности субъектов предпринимательства, обеспечения их правовой защиты, устранения необоснованного и излишнего вмешательства отдельных правоохранительных органов в деятельность субъектов предпринимательства, а также в связи с распространением вируса COVID-19.

Указанное решение вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.


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URL: https://www.vb.kg/395081
Теги:
бизнес, налоги, правительство, проверки, Кыргызстан, экономика, Помощь
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