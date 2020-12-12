Погода
$ 84.43 - 84.82
€ 101.95 - 103.45

В Бишкек из Екатеринбурга прибыла гумпомощь в виде медицинских изделий

168  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

12 декабря в Бишкек авиарейсом из Екатеринбурга прибыл гуманитарный груз в виде медицинских изделий, адресованный для нужд медицинских работников учреждений здравоохранения республики. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Указанная помощь была сформирована сотрудниками Генерального консульства Кыргызской Республики в г. Екатеринбурге вместе с лидерами и активистами кыргызских диаспоральных объединений.

В сборе средств приняли участие индивидуальные предприниматели, медицинские работники и граждане из числа соотечественников, проживающие в столице Свердловской области России. Свою лепту также внесли кыргызстанцы, находящиеся в г. Магнитогорск Челябинской области.

На собранные средства были приобретены медицинские изделия - средства индивидуальной защиты, в том числе халаты, респираторы, перчатки и медицинские маски, предназначенные для медицинских работников. На все изделия имеются надлежащие сертификаты качества.

Генеральное консульство искренне благодарит соотечественников, оказавших очередную помощь для медучреждений Кыргызстана, а также авиакомпанию "Уральские авиалинии", доставившую указанный груз на безвозмездной основе.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/395082
Теги:
гуманитарная помощь, посольство, Россия, Кыргызстан, медики, МИД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  