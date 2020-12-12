В Бишкек из Екатеринбурга прибыла гумпомощь в виде медицинских изделий

12 декабря в Бишкек авиарейсом из Екатеринбурга прибыл гуманитарный груз в виде медицинских изделий, адресованный для нужд медицинских работников учреждений здравоохранения республики. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Указанная помощь была сформирована сотрудниками Генерального консульства Кыргызской Республики в г. Екатеринбурге вместе с лидерами и активистами кыргызских диаспоральных объединений.

В сборе средств приняли участие индивидуальные предприниматели, медицинские работники и граждане из числа соотечественников, проживающие в столице Свердловской области России. Свою лепту также внесли кыргызстанцы, находящиеся в г. Магнитогорск Челябинской области.

На собранные средства были приобретены медицинские изделия - средства индивидуальной защиты, в том числе халаты, респираторы, перчатки и медицинские маски, предназначенные для медицинских работников. На все изделия имеются надлежащие сертификаты качества.

Генеральное консульство искренне благодарит соотечественников, оказавших очередную помощь для медучреждений Кыргызстана, а также авиакомпанию "Уральские авиалинии", доставившую указанный груз на безвозмездной основе.