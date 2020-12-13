Погода
$ 84.10 - 84.50
€ 101.12 - 102.62

В День национальной литературы прошел спектакль "И дольше века длится день"

212  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

12 декабря в честь Дня национальной литературы в Кыргызском Национальном Академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева был поставлен спектакль "И дольше века длится день".​ Спектакль поставили артисты Кыргызского национального академического драматического театра имени Токтоболота Абдымомунова. Об этом сообщает МКИиТ.

В спектакле принял участие и.о. премьер-министра Кыргызской Республики Артем Новиков, министр культуры, информации и туризма Нуржигит Кадырбеков, Председатель Союза писателей Кыргызской Республики Нурланбек Калыбеков,поэты и писатели, государственные и общественные деятели, деятели культуры и широкая общественность.

В целях безопасности граждан соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования.

Напомним, спектакль по роману "И дольше века длится день" поставил художественный руководитель Кыргызского национального академического драматического театра имени Токтоболота Абдымомунова, известный режиссер Назым Мендебаиров.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/395084
Теги:
Министерство культуры и туризма, театр, культура, Кыргызстан, Чингиз Айтматов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  