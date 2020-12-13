В День национальной литературы прошел спектакль "И дольше века длится день"

12 декабря в честь Дня национальной литературы в Кыргызском Национальном Академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева был поставлен спектакль "И дольше века длится день".​ Спектакль поставили артисты Кыргызского национального академического драматического театра имени Токтоболота Абдымомунова. Об этом сообщает МКИиТ.

В спектакле принял участие и.о. премьер-министра Кыргызской Республики Артем Новиков, министр культуры, информации и туризма Нуржигит Кадырбеков, Председатель Союза писателей Кыргызской Республики Нурланбек Калыбеков,поэты и писатели, государственные и общественные деятели, деятели культуры и широкая общественность.

В целях безопасности граждан соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования.

Напомним, спектакль по роману "И дольше века длится день" поставил художественный руководитель Кыргызского национального академического драматического театра имени Токтоболота Абдымомунова, известный режиссер Назым Мендебаиров.