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Экс-замглава спецслужб Дуйшенбек Чоткараев водворен в СИЗО ГКНБ

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- Оксана Гут
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Избрана мера пресечения бывшему замглавы спецслужбы. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Как сообщалось ранее, ГКНБ продолжается расследование по уголовным делам, связанным с контрабандой ювелирных изделий из золота весом более 22 кг со стороны отдельных поставщиков в сговоре с сотрудниками ГКНБ Кыргызской Республики, с причинением ущерба государству в размере 6 млн. сомов.

Так, в результате проведенного следствия была установлена причастность к данному преступлению бывшего первого заместителя Председателя – директора Антикоррупционной службы ГКНБ КР Д.Ч. (Дуйшенбека Чоткараева - ред.).

"Следствием были получены неопровержимые доказательства непосредственной причастности Д.Ч. к незаконному освобождению задержанных за контрабанду лиц и выдачу изъятых ювелирных изделий", - отмечают в ведомстве.

В связи с чем, 12 декабря Д.Ч. был уведомлен Генеральной прокуратурой КР о подозрении за совершение преступлений, предусмотренных ст. 320 ч. 3 (злоупотребление должностным положением) и ст. 223 ч. 2 п.п. 1, 2 и 4 (экономическая контрабанда) УК КР.

В этот же день Первомайским районным судом г. Бишкек в отношении Д.Ч. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ до конца срока следствия.

ГКНБ и дальше будет информировать общественность о результатах проводимого следствия по данному уголовному делу.


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URL: https://www.vb.kg/395085
Теги:
ГКНБ, задержание, контрабанда, Кыргызстан
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