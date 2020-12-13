Ушел из жизни Заслуженный врач КР Назарбек Мухамеджанов

12 декабря на 70-ом году жизни скончался Заслуженный врач Кыргызской Республики, полковник медицинской службы в отставке Мухамеджанов Назарбек. Об этом VB.KG сообщили родственники погибшего.

Некролог

Назар Мухамеджанов родился 10 мая 1951 г. в селе Мирза-аки Узгенского района Ошской области.

Всю свою сознательную жизнь Назар Мухамеджанов После окончания военно-медицинского факультета Томского института начал свою службу в должности врача госпитального отделения медицинского батальона.

Природный ум, стремление к получению новых знаний, огромное трудолюбие и чувство глубокой ответственности, все это помогало молодому специалисту расти в профессии и продвигаться по службе: Начальник медицинской службы части, Начальник Ошского военного госпиталя Министерства Обороны КР, Начальник военно-медицинского управления Министерства Обороны КР, Советник депутата Верховного Совета КР, Заместитель генерального директора Республиканского Центра СПИД, Директор лаборатории "Экспресс плюс". И на каком бы посту не находился Назар Мухамеджанов, везде выполнял свои обязанности на совесть.

Инициативный, энергичный руководитель, с выдающимися организаторскими способностями всегда был требователен к себе и к своим подчиненным, заботился об окружающих его людях, всегда был готов прийти на помощь и оказать поддержку. Его любили друзья и родные, ценили по службе, как хорошего специалиста и порядочного человека.

Верный сын своего Отечества Назар Мухамеджанов любил свой Кыргызстан, отдавал свои силы беззаветному служению Родине и кыргызскому народу.

За заслуги перед Родиной Н. Мухамеджанов был награжден Государственными наградами:

• Медалью "За безупречную службу" Приказ МО СССР №2 от1988г.

• Почетное звание "Заслуженный врач" КР Указ ПКР №330 2001г.

• Огнестрельное оружие от правительства КР № 504г. Медаль "Кужурмон кызмат отогондугу учун" Указ ПКР №370 2007г.

Верный сын кыргызского народа навсегда останется в его памяти!

Выражаем глубокое соболезнование вдове Назара Мухамеджанова Наине Мухамеджановой, а так же родным и близким покойного.