Погода
$ 84.10 - 84.50
€ 101.12 - 102.62

Ушел из жизни Заслуженный врач КР Назарбек Мухамеджанов

140  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

12 декабря на 70-ом году жизни скончался Заслуженный врач Кыргызской Республики, полковник медицинской службы в отставке Мухамеджанов Назарбек. Об этом VB.KG сообщили родственники погибшего.

Некролог

Назар Мухамеджанов родился 10 мая 1951 г. в селе Мирза-аки Узгенского района Ошской области.

Всю свою сознательную жизнь Назар Мухамеджанов После окончания военно-медицинского факультета Томского института начал свою службу в должности врача госпитального отделения медицинского батальона.

Природный ум, стремление к получению новых знаний, огромное трудолюбие и чувство глубокой ответственности, все это помогало молодому специалисту расти в профессии и продвигаться по службе: Начальник медицинской службы части, Начальник Ошского военного госпиталя Министерства Обороны КР, Начальник военно-медицинского управления Министерства Обороны КР, Советник депутата Верховного Совета КР, Заместитель генерального директора Республиканского Центра СПИД, Директор лаборатории "Экспресс плюс". И на каком бы посту не находился Назар Мухамеджанов, везде выполнял свои обязанности на совесть.

Инициативный, энергичный руководитель, с выдающимися организаторскими способностями всегда был требователен к себе и к своим подчиненным, заботился об окружающих его людях, всегда был готов прийти на помощь и оказать поддержку. Его любили друзья и родные, ценили по службе, как хорошего специалиста и порядочного человека.

Верный сын своего Отечества Назар Мухамеджанов любил свой Кыргызстан, отдавал свои силы беззаветному служению Родине и кыргызскому народу.

За заслуги перед Родиной Н. Мухамеджанов был награжден Государственными наградами:

• Медалью "За безупречную службу" Приказ МО СССР №2 от1988г.

• Почетное звание "Заслуженный врач" КР Указ ПКР №330 2001г.

• Огнестрельное оружие от правительства КР № 504г. Медаль "Кужурмон кызмат отогондугу учун" Указ ПКР №370 2007г.

Верный сын кыргызского народа навсегда останется в его памяти!

Выражаем глубокое соболезнование вдове Назара Мухамеджанова Наине Мухамеджановой, а так же родным и близким покойного.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/395091
Теги:
Министерство обороны, погибшие, Россия, Кыргызстан, врачи
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  