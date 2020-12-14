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В РК опрокинулся рейсовый автобус "Алматы-Екатеринбург"

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- Азиз Осмонов
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В Карагандинской области опрокинулся рейсовый автобус марки Mercedes. ДТП произошло 13 декабря в 12:45 в Актогайском районе на 1 918 километре автодороги Алматы-Екатеринбург в 10 километрах от поселка Гульшат. Об этом сообщают казахстанские СМИ.

Как отмечается, в салоне находились 11 пассажиров и один водитель.

"Трассовый медико-спасательный пункт "Балхаш" ДЧС Карагандинской области в количестве четырех сотрудников и одной единицы техники транспортировали шестерых пострадавших в больницу города Балхаш", - сообщили в ДЧС.


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URL: https://www.vb.kg/395095
Теги:
ДТП, Казахстан, Кыргызстан
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