В РК опрокинулся рейсовый автобус "Алматы-Екатеринбург"

В Карагандинской области опрокинулся рейсовый автобус марки Mercedes. ДТП произошло 13 декабря в 12:45 в Актогайском районе на 1 918 километре автодороги Алматы-Екатеринбург в 10 километрах от поселка Гульшат. Об этом сообщают казахстанские СМИ.

Как отмечается, в салоне находились 11 пассажиров и один водитель.

"Трассовый медико-спасательный пункт "Балхаш" ДЧС Карагандинской области в количестве четырех сотрудников и одной единицы техники транспортировали шестерых пострадавших в больницу города Балхаш", - сообщили в ДЧС.