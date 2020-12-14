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В Индии разгромили офис завода Apple

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- Виктория Гунгер
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В одном из индийских штатов Карнатака рабочие разгромили офис завода, где производятся смартфоны американской компании Apple, передает Newsflare.

Уточняется, что перед заводом компании Winstrom Corp собрались около тысячи человек. Причиной их недовольства стала потеря части зарплаты. Они требовали выплатить задолженность.

- Конфликт перерос в беспорядки, во время которых рабочие подожгли по меньшей мере один автомобиль. Затем протестующих разогнали полицейские с дубинками. Тайваньская компания Winstrom Corp является подрядчиком компании Apple. На ее заводе в Карнатаке производятся бюджетные телефоны iPhone SE, - отмечается в информации.


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URL: https://www.vb.kg/395097
Теги:
беспорядки, Индия, Кыргызстан, сотовая связь
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