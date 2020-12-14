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Фото дня. Артем Новиков с супругой ужинают в инклюзивном кафе

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- Екатерина Улитина
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В социальных сетях появилась фотография исполняющего обязанности премьер-министра Артема Новикова с супругой в инклюзивном кафе, где работают люди с особенными потребностями.

О бутербродной Solomon Sandwiches в Бишкеке заговорили несколько месяцев назад. Один из посетителей в социальных сетях рассказал, что в небольшом заведении вместе с обычными людьми работают сотрудники с особенностями. Пост набрал несколько тысяч лайков и сотни перепостов.

В День инвалида, 3 декабря, кафе посетила министр социального развития Ализа Солтонкулова, чтобы поддержать сотрудников и владельцев бутербродной.

Через несколько дней, предположительно 12 декабря в кафе зашел и.о. премьер-министра Артем Новиков с супругой. Вероятно снимок был сделан до или после спектакля "И дольше века длится день" в театре оперы и балета.


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URL: https://www.vb.kg/395100
Теги:
инвалиды, Кыргызстан, Артем Новиков
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