"Автомобиль!" В соцсетях обсуждают роскошную свадьбу сына Жалила Атамбаева

В субботу, 12 декабря, известный бизнесмен Жалил Атамбаев с размахом отметил свадьбу своего 25-летнего сына. Фото и видео с мероприятия разлетелись в соцсетях. Пользователи активно обсуждают "отгремевшее" торжество - среди гостей разыгрывалось большое количество разнообразной бытовой техники и ... автомобили. По предварительным данным, гостями Атамбаева на тое стали порядка 1000 человек.

Среди них депутаты Жогорку Кенеша Алтынбек Сулайманов, Аида Касымалиева, Искендер Гаипкулов, Искендер Матраимов, Азамат Арапбаев, Айнуру Алтыбаева, Руслан Чойбеков и другие. А также известные политики - бывший председатель ГСИН Мелис Турганбаев с женой, посол Кыргызстана в Узбекистане Ибрагим Джунусов, мэр Оша Таалайбек Сарыбашев и экс-градоначальник Оша Мелис Мырзакматов.

Свадьба, по некоторым данным, прошла в ресторане Оша "Рамазан".

Пользователи соцсетей в шутку сравнили свадьбу сына бизнесмена с российской передачей "Поле чудес", причем не в пользу последней. А кто-то даже потребовал Финансовую полицию расследовать источники такого богатства Жалила Атамбаева.