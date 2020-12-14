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В Оше пьяный прокурор сбежал из зала суда через окно (видео)

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- Бакыт Басарбек
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Предположительно сотрудник Ошской областной прокуратуры принял участие в судебном процессе в состоянии алкогольного опьянения и по этой причине сбежал из зала суда через окно. Видео об этом опубликовала на своей странице в соцсети пользовательница интернета Венера Касымова.

"Курманкул Зулушев куда вы смотрите. Ваши прокуроры в пьяном состоянии решают судьбы людей! Судья даже позволил ему сбежать через окно", - написала она соответствующий пост.

На кадрах видео женщина с криками обращается к этому прокурору со словами: "Вы решили судьбу моего ребенка в состоянии алкогольного опьянения? Вы не можете говорить, вы не можете даже читать свои бумаги. Я обращусь с жалобой в соответствующие органы".

Позже он вошел к комнату судьи и, по словам автора видео, убежал через окно. При этом ему пришлось даже сломать решетку окна.

Отметим, по данным СМИ, этим сотрудникам Ошской областной прокуратуры предположительно является Союзбек Сарыков. Согласно открытым источникам в Интернете, Союзбек Сарыков работал в прокуратурах Кара-Кульджинского и Узгенского районов.


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URL: https://www.vb.kg/395109
Теги:
алкоголь, Ошская область, Кыргызстан, скандал, прокуратура, СМИ
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