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В Новопокровке в пожаре погибли женщина и трое детей - 6-ти, 4-х и 3-х лет

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- Оксана Гут
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В Новопокровке в пожаре погибла семья - молодая женщина и трое детей 6-ти, 4-х и 3-х лет. Об этом информирует пресс-служба МЧС КР.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило 13 декабря примерно в 14.36 часов. В селе Новопокровка Ысык-Атинского района Чуйской области горел сарай. Общая площадь возгорания составила 320 кв.м.

Локализован пожар был в 15.14, а полностью потушен в 21.44 часов. На месте работали 2 пожарных расчета.

В результате пожара погибли четыре человека - женщина 1995 г.р. и трое детей - две девочки и мальчик 2016 г.р., 2017 г.р. и 2014 г.р.

В МЧС VB.KG пояснили, что сгоревший сарай, возможно, был жилым. Это объясняет присутствие в нем четверых человек. Однако, причины возгорания и почему люди днем не смогли выбраться из горящего помещения пока не ясны.

По данному трагическому факту проводится проверка. О результатах в ведомстве обещали сообщить позже.


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URL: https://www.vb.kg/395110
Теги:
МЧС, погибшие, пожар, Чуйская область, Ысык-Атинский район, Кыргызстан, погиб ребенок
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