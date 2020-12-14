В Новопокровке в пожаре погибли женщина и трое детей - 6-ти, 4-х и 3-х лет

В Новопокровке в пожаре погибла семья - молодая женщина и трое детей 6-ти, 4-х и 3-х лет. Об этом информирует пресс-служба МЧС КР.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило 13 декабря примерно в 14.36 часов. В селе Новопокровка Ысык-Атинского района Чуйской области горел сарай. Общая площадь возгорания составила 320 кв.м.

Локализован пожар был в 15.14, а полностью потушен в 21.44 часов. На месте работали 2 пожарных расчета.

В результате пожара погибли четыре человека - женщина 1995 г.р. и трое детей - две девочки и мальчик 2016 г.р., 2017 г.р. и 2014 г.р.

В МЧС VB.KG пояснили, что сгоревший сарай, возможно, был жилым. Это объясняет присутствие в нем четверых человек. Однако, причины возгорания и почему люди днем не смогли выбраться из горящего помещения пока не ясны.

По данному трагическому факту проводится проверка. О результатах в ведомстве обещали сообщить позже.