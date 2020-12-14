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Премьера нового спектакля "Прощай, Гюльсары!" прошла с успехом

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- Оксана Гут
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Премьера нового спектакля "Прощай, Гюльсары!" прошла с успехом.

11-13 декабря на сцене Республиканского ТЮЗ состоялись премьерные показы нового спектакля по мотивам повести Чингиза Айтматова "Прощай, Гюльсары!" Чуйского драматического театра имени Шаршена Термечикова с участием представителей широкой общественности республики. Об этом сообщает заслуженный деятель культуры КР Абибилла Пазылов.

Зрители высоко оценили труд труппы, а также всего коллектива в осуществлении постановки. Они особенно отметили мастерские исполнения молодыми артистами ролей таких персонажей как Танабай, Бубужан, Жайдар, Сегизбаев, Ыбрайым, Чоро, Кулубай, Бектай.

На двух премьерных показах спектакля побывал министр культуры, информации и туризма Кыргызской Республики Нуржигит Кадырбеков, который в свою очередь искренне поблагодарил руководителей, специалистов, артистов областного театра за творческий подход к делу.


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URL: https://www.vb.kg/395111
Теги:
Министерство культуры и туризма, театр, культура, Кыргызстан, Чингиз Айтматов
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