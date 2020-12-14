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Главный "казахский кыргыз" Исмаилов награжден высокой казахстанской медалью

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- Александр Тузов
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Сегодня, 14 декабря, в канун Дня Независимости Республики Казахстан, аким Нур-Султана Алтай Кульгинов торжественно вручил медаль "Ерен еңбегі үшін" ("За трудовое отличие") лидеру кыргызской диаспоры Казахстана Шавкату Исмалову. Об этом VB.KG сообщил сам награжденный.

Он – уроженец Кыргызстана, работал в Кыргызстане на предприятиях транспорта и строительства. С 1997 года принимал участие в строительстве новой столицы Казахстана Астаны, нынешнего Нур-Султана. Строил сложные и уникальные объекты в Казахстане, среди которых площадь Монумента "Байтерек", монумент "Защитникам Отечества", монумент "Металлургам", мемориальный комплекс Махамбета и Исатая, монумент "Казак ели", мечети в Актау и Павлодаре, набережные, комплексы фонтанов в Нур-Султане, Павлодаре, Караганде.

С 2005 года Шавкат Исмаилов - бессменный председатель общественного объединения "Кыргызстан - Астана", создал кыргызскую воскресную школу "Кут билим", школу эпического мастерства "Манас Ааламы". Под его руководством разработан и издан учебник кыргызского языка для кыргызских воскресных школ в Казахстане.

Проводит большую работу по продвижению кыргызской культуры в Казахстане, укреплению кыргызко-казахской дружбы.

По его инициативе в Нур-Султане одна из улиц названа в честь Чингиза Айтматова, открыт музей имени Айтматова, изменено написание в казахских документах название национальности с "киргиз" на "кыргыз".

Большую работу проводит по оказанию помощи кыргызским гастарбайтерам в Казахстане, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Возглавляет в Нур-Султане столичную специальную мониторинговую группу Агентства по противодействию коррупции.

экскурс-бюро

Медаль "За трудовое отличие" ("Ерен еңбегі үшін") - государственная награда Республики Казахстан, учрежденная на основании Закона Республики Казахстан "О государственных наградах" от 12 декабря 1995 года.

Медалью награждаются граждане за трудовые достижения в экономике, социальной сфере, науке, культуре и в государственной службе.

Медаль изготавливается на Казахстанском монетном дворе в Усть-Каменогорске.


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URL: https://www.vb.kg/395117
Теги:
Казахстан, кыргызский язык, награда, памятник, строительство, трудовая миграция, диаспора, Кыргызстан
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