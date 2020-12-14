Работу каскадеров из Кыргызстана отметили высокой наградой

Казахстанская группа кинокаскадеров Nomad-stars,в составе которой работают несколько кыргызстанцев, завоевала главный приз Всемирной академии каскадеров "Таурус". Эта награда была вручена руководителю Nomad- stars Жайдарбеку Кунгужинову за участие в съемках фильма "Томирис".

Эта картина снята на Казахфильме режиссером Акаком Сатаевым и посвящена борьбе сакской царице Тамары с многочисленной армии Персии. Кроме обычных конных трюков нам пришлось научиться управлять боевыми колесницами. Но все равно, работа была очень интересная и оставила яркие воспоминания.Кстати, Nomad-stars стала первой каскадерной группой в СНГ, получившей столь престижный приз,- рассказал VB.KG один из ветеранов этого объединения, друг и соратник Кунгужинова ветеран-каскадер из Кыргызстана Эдил Молдалиев.

Эдил Молдалиев работает в Nomad-stars почти 20 лет. Он вместе со своими коллегами снялся в таких фильмах, как "Монгол", "Дневной дозор", "Марко Поло", "Викинг", "Тобол" и многих других кинолентах. В нескольких последних лентах в батальных сценах стал сниматься также сын Молдалиева - Джамиль Джуматаев. В нынешнем году из-за пандемии съемки в нескольких фильмах были приостановлены, но уже весной Эдиль Молдалиев и Джамиль Джуматаев вновь присоединятся к своим друзьям и коллегам из Казахстана. У Молдалиева есть мечта создать и в Кыргызстане группу каскадеров, но она пока из-за отсутствия финансов остается несбыточной.