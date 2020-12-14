По факту пожара, в котором погибли женщина и дети, задержан подозреваемый

По факту пожара, в котором погибли женщина и трое детей, ведется досудебное производство, задержан подозреваемый в причинение смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

13 декабря примерно в 14:46 часов в дежурную часть ОВД Ысык-Атинского района поступило сообщение по факту пожара в одном из сараев, расположенных в селе Новопокровка Ысык-Атинского района.

По данному факту незамедлительно был осуществлен выезд следственно-оперативной группы. По приезду сотрудников милиции было установлено, что в результате возникшего пожара скончались О.А. 1995 года рождения, ТА. 2014 года рождения, Т.А. 2016 года рождения и Ж.Б. 2017 года рождения.

В ходе дальнейших следственных мероприятий сотрудниками милиции было установлено, что погибшая при пожаре О.А. проживала в данном сарае вместе со своим мужем и тремя детьми. Здесь они работали - присматривали за скотом.

"Примерно за неделю до пожара хозяева сарая наняли Т.А. 1999 года рождения. Он в день пожара по просьбе женщины хотел растопить печку, находящуюся в доме. В результате неправильных действий с горючими средствами произошло возгорание всего дома", - отмечают в ведомстве.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьей 135 (Причинение смерти по неосторожности) УК КР.

По подозрению в совершении данного преступления был задержан Т.А. 1999 года рождения и водворен в ИВС ОВД Ысык-Атинского района. Назначены все необходимые экспертизы.

Досудебное производство продолжается.

В порядке информации сообщается, что в момент пожара погибли женщина, проживающая в данном сарае, с двумя своими детьми и один несовершеннолетний ребенок соседей.