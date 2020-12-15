Кыргызстанец Жоламан Шаршенбеков завоевал золото на Кубке мира по борьбе

Кыргызстанец Жоламан Шаршенбеков стал золотым призером индивидуального Кубка мира по спортивной борьбе в Сербии.

Спортсмен выступал в турнире по греко-римской борьбе в весовой категории до 60 кг.

В финальной схватке противником Шаршенбекова стал россиянин Степан Марянян. Первый период российский спортсмен вел со счетом 4:0, но во втором периоде Жоламан смог наверстать очки и завершить схватку со счетом 4:4. По итогам боя победу присудили кыргызстанскому спортсмену.

Жоломану Шаршенбекову 21 год, в 2017 году он стал серебряным призером чемпионатов мира и Азии среди юниоров.