Милиционеры вернули домой потерявшегося подростка

Столичные милиционеры помогли подростку вернуться домой. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

14-летний мальчик, приехав в город Бишкек заблудился и не смог найти дорогу домой. После неудачных попыток вспомнить обратный маршрут, он бродил по улицам. Возле пересечения улиц Ибраимова – Токтогула, увидев милиционера в форме, сразу обратился к нему за помощью.

В ходе проведенных соответствующих мероприятий по установлению личности несовершеннолетнего, сотрудниками службы общественной безопасности ГУВД г.Бишкек была документально установлена личность мальчика. Им оказался М.Э. 2006 года рождения, который проживает в одной из новостроек на окраине столицы, а также было установлено его местожительство. После чего, сотрудники бишкекской милиции сразу доставили потерявшегося мальчика в целости и сохранности к его родителям.

В свою очередь, отец мальчика поблагодарил сотрудников столичной милиции за оказанную своевременную помощь.

ГУВД г.Бишкек напоминает, в случае возникновения угрозы безопасности гражданам и детям, незамедлительно обращайтесь к ближайшему сотруднику милиции и звоните на круглосуточный короткий номер 102.