В селе Петровка задержаны наркоторговцы, перевозившие в машине 4 кг гашиша

Сотрудниками СБНОН МВД задержаны лица, перевозившие в автомобиле наркотики. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Сотрудниками управления СБНОН МВД КР по Чуйской области совместно с СКМ и ОБДД ОВД Московского района при проведении оперативно-следственных мероприятий установлен факт незаконной перевозки наркотиков, подозреваемые задержаны.

В ходе мероприятий, осуществляемых в рамках досудебного расследования по ст. 267 УК КР, в с. Петровка Московского района была остановлена автомашина марки "Хонда-Фит", в которой находились водитель Э.Б. 1998 г.р. и пассажир Т.Т. 1995 года рождения.

"При досмотре в барсетке автомобиля обнаружено и изъято вещество со специфическим запахом конопли, весом 21,58 грамм, принадлежащие пассажиру. В ходе дальнейшего досмотра автомашины в багажном отделении среди мешков с продуктами питания обнаружены принадлежащие водителю упакованные брикеты в количестве 9 штук со специфическим запахом", - отмечают в МВД.

Согласно заключения судебно-химического исследования обнаруженные и изъятые вещества являются наркотическим средством гашиш, общим весом 4 кг 236 грамм.

Указанные лица задержаны и водворены в ИВС. В настоящее время проводится досудебное расследование.