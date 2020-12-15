Погода
$ 82.50 - 82.90
€ 101.12 - 102.62

Артем Новиков: Правительство нацелено на проведение реформ

176  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Исполняющий обязанности Премьер-министра, первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Артем Новиков встретился с молодежью, представляющей различные организации в сфере IT, культуры, искусства, спорта. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

И.о. главы правительства подчеркнул, что сегодняшняя встреча - хорошая площадка для обсуждения ряда актуальных вопросов развития страны, креативных и прогрессивных идей.

"В период пандемии COVID-19 молодежь проявила свою активную позицию. Мы все стали свидетелями сплоченной работы молодежи в период пика заболеваемости коронавирусной инфекцией, когда система здравоохранения оказалась не готова к новому вызову. Волонтеры оказали ощутимую помощь в решении многих вопросов, закупали необходимые медикаменты и оборудование, доставляли людей в больницы. Произошедшие в октябре 2020 года события свидетельствуют о запросе населения на изменения. Мы, молодые члены правительства, не преследуем каких-либо политических амбиций и настроены просто работать в интересах государства и народа. Наша цель после пандемии и социально-политических потрясений – удержать социально-экономическую стабильность и обеспечить развитие восстанавливающейся экономики. Новое правительство, пришедшее после октябрьских событий, нацелено на реформы, о которых было заявлено в Программе, и прилагает усилия для их реализации", - сказал Артем Новиков.

Встреча прошла в режиме открытого диалога, где каждый мог озвучить идеи и обсудить планы дальнейшего развития.

Участники встречи обсудили актуальные вопросы социально-экономического развития страны, в том числе вопросы развития предпринимательства, развития креативной экономики, создания условий для развития регионов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/395151
Теги:
молодежь, правительство, реформы, Кыргызстан, экономика, политика, Артем Новиков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  