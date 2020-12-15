Артем Новиков: Правительство нацелено на проведение реформ

Исполняющий обязанности Премьер-министра, первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Артем Новиков встретился с молодежью, представляющей различные организации в сфере IT, культуры, искусства, спорта. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

И.о. главы правительства подчеркнул, что сегодняшняя встреча - хорошая площадка для обсуждения ряда актуальных вопросов развития страны, креативных и прогрессивных идей.

"В период пандемии COVID-19 молодежь проявила свою активную позицию. Мы все стали свидетелями сплоченной работы молодежи в период пика заболеваемости коронавирусной инфекцией, когда система здравоохранения оказалась не готова к новому вызову. Волонтеры оказали ощутимую помощь в решении многих вопросов, закупали необходимые медикаменты и оборудование, доставляли людей в больницы. Произошедшие в октябре 2020 года события свидетельствуют о запросе населения на изменения. Мы, молодые члены правительства, не преследуем каких-либо политических амбиций и настроены просто работать в интересах государства и народа. Наша цель после пандемии и социально-политических потрясений – удержать социально-экономическую стабильность и обеспечить развитие восстанавливающейся экономики. Новое правительство, пришедшее после октябрьских событий, нацелено на реформы, о которых было заявлено в Программе, и прилагает усилия для их реализации", - сказал Артем Новиков.

Встреча прошла в режиме открытого диалога, где каждый мог озвучить идеи и обсудить планы дальнейшего развития.

Участники встречи обсудили актуальные вопросы социально-экономического развития страны, в том числе вопросы развития предпринимательства, развития креативной экономики, создания условий для развития регионов.