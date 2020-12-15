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СOVID-19 может спровоцировать рост заболеваемости приобретённым слабоумием

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- Виктория Гунгер
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Зарубежные ученые выразили опасение, что делирий, синдром спутанного сознания, встречающийся у части госпитализированных с СOVID-19 пациентов, может спровоцировать рост заболеваемости деменцией по всему миру, пишут "Известия".

По мнению специалистов, этот симптом свидетельствует о поражении клеток головного мозга, которое может носить устойчивый характер.

Как говорится в результатах исследования, проведенного в апреле в Страсбурге, около 65% пациентов, тяжело болевших коронавирусом, имели синдром делирия. Это состояние во время пребывания в стационаре было связано с в 2,3 раза большей вероятностью развития деменции.

Как рассказал заведующий кафедрой психиатрии и нейронаук медицинского института БФУ имени Иммануила Канта Игорь Реверчук, вызванная коронавирусом неспецифическая реакция психоза головного мозга может повлечь нейродегенеративные заболевания.

По его словам, в группе риска находятся люди, которые уже неврологически ослаблены, к примеру, вследствие длительной гипоксии, интоксикации во время наркоза. В науке это состояние называется минимальной мозговой дисфункцией. Головной мозг может неадекватно реагировать на перепады температуры, духоту, длительную езду в транспорте. Также в зоне риска те, кто легко переходят в состояние аффекта на фоне гнева или страха. Кроме того, в группу риска можно отнести людей, которые употребляют психоактивные вещества, в том числе алкоголь, отметил Реверчук.

Напомним, деме́нция (лат. dementia "безумие") - приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.


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URL: https://www.vb.kg/395152
Теги:
Кыргызстан, здоровье, медицина, медики
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