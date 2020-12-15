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Узбекистан присоединился к ЕАЭС в статусе наблюдателя

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- ВБ
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На прошедшем в пятницу заседании Высшего Евразийского экономического совета Узбекистан стал наблюдателем в ЕАЭС. Глава республики Шавкат Мирзиёев, комментируя данное решение, сделал акцент на вопросах в сфере занятости населения. Об этом сообщает издание media-mig.ru.

– Сотрудничество в рамках евразийского пространства в области трудовых ресурсов будет способствовать решению вопросов в сфере занятости населения и обеспечения экономик наших стран высококвалифицированными кадрами, – сказал Мирзиёев.

Также глава Узбекистана надеется на более тесное сотрудничество с Евразийским банком развития по проектам в области металлургии, промышленности и сельского хозяйства.

Мирзиёев отметил, что шаг на сближение с ЕАЭС сделан своевременно и был предсказуем, так как за последние годы товарооборот Узбекистана со странами-участницами Союза вырос почти в два раза. Торговые отношения не блокировались даже во время пандемии коронавируса и тотального закрытия границ.


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URL: https://www.vb.kg/395153
Теги:
Узбекистан, ЕАЭС, Шавкат Мирзиёев
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