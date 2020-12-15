В Москве задержали мошенника из Кыргызстана

Более пяти лет находился в розыске 53-летний уроженец Ошской области Кыргызстана С.Ш. И вот теперь его обнаружили и задержали в Москве.

Это произошло благодаря совместным усилиям, предпринятым правоохранительными органами России и Кыргызстана, в том числе представительства МВД КР в РФ, по итогам проведенных оперативно-розыскных мероприятий.

Как сообщили в представительстве, С.Ш. находился в розыске за совершение преступления по статье "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере" УК КР. Еще в 2015 году он со своими сообщниками обманным путем выманил у соотечественницы деньги якобы для открытия банка, причем получали их не единожды и в особо крупных размерах. В результате потерпевшей был причинен ущерб на сумму 2. 350 миллиона сомов, а подельники скрылись. Одному из них теперь все же придется отвечать за свои преступные деяния.

"В настоящее время инициатор розыска - ОВД Кадамжайского района уведомлен. Будут приниматься меры по привлечению С.Ш. к уголовной ответственности в соответствии с законодательством", - проинформировали в представительстве МВД КР в РФ. И подчеркнули: "Представительством продолжает осуществляться комплекс мер по розыску и задержанию лиц, скрывшихся от дознания, следствия и суда, находящихся в межгосударственном розыске за различные преступления, в том числе за совершение преступлений экономической направленности".