В России хотят упростить въезд мигрантов для работы на стройках

Упростить въезд в Россию трудовых мигрантов для работы в строительной сфере – с такой просьбой выступило Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. И подготовило по этому поводу согласованные с МВД, Минтрудом и Роспотребнадзором предложения.

"В настоящее время Минстроем России прорабатывается вопрос упрощения условий въезда для трудовых мигрантов, привлекаемых для работы на нескольких строительных объектах на территории субъектов РФ. При этом въезд на территорию РФ предлагается разрешить только организациям, которые гарантируют обеспечение санитарно-эпидемиологического контроля", - проинформировали в пресс-службе кабмина РФ.

Речь идет о том, чтобы иностранные граждане предоставляли отрицательный тест на COVID-19 не ранее чем за три дня до въезда в Россию. А принимающие организации - размещали привлекаемых для работы мигрантов, ставили их на миграционный учет и в обязательном порядке оформляли с ними трудовые отношения. Приезжим из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, также нужно будет оформить патенты для трудовой деятельности.

В Минстрое РФ сообщили, что, по данным на 1 декабря текущего года, в 50 регионах страны ощущается нехватка мигрантов на стройках. В целом же потребность в рабочей силе в строительной отрасли оценивается в более 190 тысячах человек. Причинами этого названы запрет на въезд в Россию иностранных работников, переход части мигрантов с приостановленных весной текущего года объектах строительства на работу в сферу производства, услуг. "При этом, несмотря на рост безработицы и сокращения, граждане России не соглашаются на те позиции, которые ранее занимали мигранты, поскольку зачастую предпочитают более престижную работу", - отметили в пресс-службе Минстроя.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, курирующий в правительстве строительную сферу, отмечал, что в пандемию коронавируса зарплаты рабочих на стройках в России выросли почти вдвое. Однако пока это не позволило решить проблемы с кадровым дефицитом из-за отъезда мигрантов и последующих затруднений с обратным въездом. В данный момент правительство РФ вместе с регионами разрабатывает программу переобучения кадров для строительных отраслей. Это, по замыслу, позволит сократить уровень безработицы, решить проблему дефицита строителей, возникшую из-за пандемии.

Именно в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства традиционно было занято много приезжих из Центральной Азии, в том числе из Кыргызстана. Так, кыргызстанцы продолжали и в период пандемии трудиться на ряде строительных объектов в Москве и других регионах страны. В частности, приняли участие в возведении большого инфекционного комплекса для больных коронавирусом в поселении Вороновское Новой Москвы. Этот объект, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, был построен в рекордно короткий срок – за месяц и уже с конца апреля начал прием пациентов.