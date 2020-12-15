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Острожно фото! Милиция просит опознать труп мужчины

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- Виктория Гунгер
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Месяц назад, 13 ноября 2020 года, примерно 11:50 часов, на пересечении улиц Фрунзе и Тимирязева был обнаружен труп мужчины азиатской внешности, примерный возраст 40-45 лет. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района Бишкека.

Следственной службой УВД Ленинского района данный факт зарегистрирован в ЕРПП.

- Приметы: рост 175-175 см., волосы черные, лицо вольное, худощавого телосложения. На нем были одеты следующие вещи: черная кепка, синий спортивная куртка, синие джинсы. Уважаемые граждане, просим оказать содействие по установлению личности умершего. Всех, кто располагает какими-либо данными о мужчине на фото, сообщить по следующим номерам телефонов: 0 (312) 352-605, 0 (551) 102-129 и 102.


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URL: https://www.vb.kg/395168
Теги:
ГУВД, Ленинский район, труп
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