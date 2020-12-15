В Москве осудили кыргызстанца, избивавшего сына

Кунцевский районный суд Москвы вынес вердикт в отношении уроженца Кыргызстана за истязание несовершеннолетнего сына. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного Главного следственного управления Следственного комитета РФ Юлию Иванову.

Видео, где мужчина избивает ребенка лет семи-восьми ногами, руками и железной палкой, требуя делать отжимания, появилось в соцсетях в апреле текущего года. За кадром слышен голос плачущей женщины, которая просит ребенка слушаться отца. Эта видео вызвало большой общественный резонанс. Данным фактом заинтересовались правоохранительные органы.

Было установлено, что запись сделана в Москве. Полиция занялась установлением места происшествия и личности мужчины. По факту нанесения телесных повреждений ребенку назначили проверку. Подозреваемого вскоре нашли, его задержали. Им, согласно информации следственных органов, оказался Эмилбек Жунусов. Ему было предъявлено обвинение по статьям "Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" УК РФ.

В ходе следствия Жунусов, как заявлено, полностью признал вину. Суд назначил ему наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.