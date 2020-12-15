Арестованный судья ВС высказался о "восстановлении своего доброго имени"

14 декабря 2020 года новый состав Дисциплинарной комиссии при Совете судей Кыргызской Республики провел свое первое заседание. Оно началось с представления Генерального прокурора КР о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности судьи Верховного суда КР.

"В адрес Дисциплинарной комиссии при Совете судей Кыргызской Республики 8 декабря 2020 года поступило представление от Генерального прокурора Кыргызской Республики К. Зулушева о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности судьи Верховного суда Кыргызской Республики К.Т. Осмоналиева по досудебному производству за совершение преступления, предусмотренного пунктами 1,2 части 2 статьи 323 УК КР",- сообщает пресс-секретарь Дисциплинарной комиссии при Совете судей КР Назира Сагыналиева.

14 декабря Дисциплинарная комиссия представление Генерального прокурора удовлетворила.

В свою очередь, судья Камиль Осмоналиев обратился в Дисциплинарную комиссию с заявлением.

"Учитывая мой высокий статус судьи высшего органа правосудия, принцип равенства всех перед законом, в целях повышения авторитета судебной ветви власти, укрепления веры в обществе по осуществляемой судебно-правовой реформе, считаю правильным просить Дисциплинарную комиссию при Совете судей Кыргызской Республики дать согласие на временное отстранение меня от исполнения обязанностей судьи Верховного суда Кыргызской Республики, для проведения объективного и беспристрастного расследования всех обстоятельств, связанных с обвинением меня в незаконном обогащении, установления истины и восстановления моего доброго имени", - передает слова Осмоналиева пресс-служба Дисциплинарной комиссии.

На основании вышеизложенного обращения судьи Верховного суда Кыргызской Республики, Дисциплинарная комиссия дала согласие на временное отстранение его от должности. Как пишут в ведомстве, Соответствующее предложение будет направлено президенту Кыргызской Республики для последующего его внесения в Жогорку Кенеш.

Главным следственным управление Государственного комитета национальной безопасности КР осуществляется досудебное производство, зарегистрированное по факту преступления, предусмотренного пунктом 1 части 2 статьи 323 УК Кыргызской Республики.