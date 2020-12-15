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Врачи из "красной" зоны пришли к Минздраву требовать выплату зарплат

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- Екатерина Улитина
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Врачи, работающие в "красной" зоне пришли к зданию Минздрава с требованием выплатить им заработную плату за ноябрь. Информацию VB.KG подтвердили в Минздраве.

В ведомстве отметили, что медики действительно пришли по вопросу задержки выплат за работу в "красной" зоне. Сейчас они разошлись.

Начисление за работу в карантине производит Фонд обязательного медицинского страхования. Надо сказать, что основную ставку медики получают в первых числах месяца, а доплата за работу в "красной" зоне всегда поступает немного позже. Думаю сегодня-завтра медики получат начисления, - прокомментировали в Минздраве.

В Фонде обязательного медицинского страхования сообщили, что финансирование оплаты труда производится в срок.

- Начисления производится только после того, как руководители медицинских учреждений подают информацию о зарплате. Все расчеты и списки они формируют сами. Сегодня уже мы начали финансирование. Когда деньги поступят на карточки зависит уже не от нас, а от банка, - прокомментировали в пресс-службе ФОМС, пообещав уточнить информацию.


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URL: https://www.vb.kg/395175
Теги:
зарплата, Кыргызстан, медики, врачи, Минздрав, ФОМС
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