Коррупция в госзакупках. Задержан экс-начальник отделения "КыргызТемирЖолу"

В Южном отделении госпредприятия "Кыргыз Темир Жолу" выявлена устойчивая коррупционная схема, действовавшая при осуществлении государственных закупок. Об этом сообщает пресс-служба АКС ГКНБ.

По подозрению в причастности к махинациям 14 декабря был задержан экс-руководитель южного отделения "Кыргыз Темир Жолу" Ю.Б.К.

"Установлено, что была налажена устойчивая схема вывода денежных средств при осуществлении государственных закупок по завышенной стоимости с участием подконтрольных хозяйствующих субъектов. Следует отметить, что в результате противоправных действий бывшего начальника Южного отделения Госпредприятия Ю.Б.К., действовавшего вопреки интересам развития железнодорожной отрасли Кыргызской Республики, только по отдельным государственным закупкам сумма нанесенного ущерба составило свыше 11 миллионов сомов", - говорится в сообщении ГКНБ.

В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.