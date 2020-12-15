Феликс Кулов впадает в политический маразм?

Известный политик Феликс Кулов обратился к кандидату в президенты Садыру Жапарову с предложением отказаться от участия в предвыборной гонке и вернуться к исполнению обязанностей премьер-министра страны.

Кулов отметил, что его обращение может выглядеть "несколько наивным", но он решился на этот шаг. Эта ремарка выглядит, как кокетство, поскольку в наивности Феликса Шаршенбаевича никто упрекнуть не рискнет. Однако текст генеральского обращения заставляет задуматься не о простодушии автора, а о том, что он, возможно, впадает в "политический маразм".

Итак, Феликс Кулов предлагает Садыру Жапарову добровольно покинуть предвыборную гонку. Взамен кандидату предлагается "полностью посвятить себя работе на должности главы правительства, для всех станет совершенно очевидным, что первым и самым значимым должностным лицом в государстве реально является именно премьер-министр".

Как расценивать фразу о значимости премьер-министра в системе управления КР. Как насмешку или Кулов, действительно, верит в то, что говорит? Для всех кыргызстанцев сегодня абсолютно очевиден тот факт, что глава правительства, в принципе, ничего в нашей стране не решает. И никогда не решал. Лишить его должности и разогнать камбин при нынешнем конституционном строе и традициях кыргызской политики – раз плюнуть. Омурбек Текебаев, будучи оппозиционным политиком, при президенте Алмазбеке Атамбаеве не единожды проворачивал такой фокус.

Феликс Кулов обратился к другим кандидатам в президенты. Он отметил, что при отказе Жапарова участвовать в президентских выборах "будет правильным гарантировать, что в случае своей победы на президентских выборах они обязуются сделать все, чтобы поддержать его на посту премьер-министра, не вмешиваться в работу правительства, предоставить полную самостоятельность и помогать в пределах своей компетенции".

Над этим абзацем можно было бы даже посмеяться, если бы он не был частью вполне серьезного политического заявления. Гарантии от представителей кыргызского истеблишмента могли бы стать предметом поучительных притч, основная мораль которых - ни при каких обстоятельствах не доверять словам политиков. Феликс Кулов, надо отметить, и сам бывал в подобной ситуации, и точно знает, чего стоят гарантии будущих глав государств. В 2005 году они с Курманбеком Бакиевым договорились о взаимных обязательсвах: один выигрывает президентские выборы, значит второй становится премьером. Бакиев выполнил условия сделки. Однако уже в 2006 году "гарантийный" премьер вместе с кабмином подал в отставку.

На фоне этих странных рекомендаций Кулов упомянул и о референдуме, а также о предстоящих выборах. Причем, если неделю назад его позиция по этому вопросу была крайне жесткой и непримиримой - "страна превратится в дурдом", то из нынешнего его обращения можно сделать вывод, что политик переменил мнение и уже не ставит под сомнение законность всего происходящего. Кулова больше не беспокоит ни легитимность президента, которого выберут, ни законность действий парламента или правительства. Главное, чтобы Садыр Жапаров выбыл из гонки, а остальные кандидаты стали жить согласно заветам генерала.

Что ж, Феликс Шаршенбаевич в последнее время очень щедро раздает советы – куда рулить, кому и что делать, а также какие законы принимать. Но они столь нелогичны, а порой и противоречивы, что если им следовать,то в итоге мы точно будем жить, по определению самого же Кулова, в дурдоме.