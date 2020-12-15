Садыр Жапаров против назначения родственников на государственные должности

В Кыргызстане 15 декабря стартовал агитационный период, когда кандидаты в президенты знакомят избирателей со своей предвыборной программой. Несомненный фаворит выборов, народный кандидат Садыр Жапаров, символически начал свою кампанию в Таласской области – на Родине Манаса Великодушного, объединившего кыргызов, Чынгыза Айтматова, ставшего лицом и голосом кыргызов во всем мире, Чолпонбая Тулебердиева – бесстрашного героя, который отдал жизнь за свой народ.

В Таласе Садыр Жапаров в первую очередь направился к кумбезу Манаса для прочтения молитвы, после чего направился на городской стадион, где его, несмотря на морозы, ждали тысячи таласцев. Они горячо и искренне приветствовали народного кандидата!

Садыр Жапаров рассказал им о своей программе и своем видении будущего Кыргызстана, а также точечно обозначил проблемы Таласа и Таласской области, которые, как отметил он, легко решаются при наличии политической воли руководства.

Жители Таласа задали кандидату в президенты много вопросов – как касающихся развития страны в целом, так и местных проблем. Садыр Жапаров прямо и открыто рассказал согражданам о кадровых назначениях, развеял слухи относительно Бакиевых, обозначил свою позицию по отношению к политическим оппонентам.

На вопрос о том, что у другого кандидата в президенты А.Сегизбаева якобы имеется на него компромат, Садыр Жапаров ответил, что "если бы на него был компромат, то его оппонент еще 3 года назад распространил бы его таким образом, чтобы эта информация дошла до каждого...".

Относительно слухов о связях с Бакиевыми Садыр Жапаров заявил, что это откровенная ложь. "Я, стоя сейчас перед богом и вами, могу сказать – я ни тыйына ни у кого не брал, они меня не финансируют".

"Да, в свое время мы вместе работали, как и 90% людей в то время. Но я не бился за его идеи, не поддерживал законы, ущемляющие права людей и не работал в своих интересах. Я работал строго в рамках закона, исполнял свои обязанности. Тогда я работал комиссаром. Комиссар не занимается следствием, оперативными работами, только мониторингом, на даже при этих условиях нам удалось раскрыть грязные дела ряда прокуроров, судей, акимов и мэров. Видеоотчеты есть в архивах КТР. Все, чем мы занимались, сохранено. Тогда Интернет не был так развит, как сейчас, и немногие люди знали о нашей работе. Но проводились большие объемы работ", – рассказал С.Жапаров.

Еще одним вопросом, на который Садыр Жапаров дал откровенный ответ, стал вопрос о назначении родственников на государственные должности.

"Вы сами все видели ситуацию, которая сложилась в нашей стране 5 октября 2020 года. Общественно-политическая ситуация накалилась и имела все предпосылки к тому, чтобы стать хуже, чем в 2010 году... Страна осталась без руководства, до сих пор не найдены сбежавшие главы ГКНБ и МВД. Власти в стране не было вообще. Но мы взяли ситуацию под контроль. Мы должны были не допустить мародерств, как в 2010 году, и такой обстановки, когда люди просто пошли бы грабить состоятельных граждан. 10 лет назад, вы помните, были случаи, когда брали в заложники, дошло до убийств, были выводы денег из банков. Чтобы всё это не повторилось, надо было срочно решать проблему. Поэтому я назначил тех, кто был рядом в тот момент. Поменял первых лиц, дал указание, чтобы они не допустили вывод деньги из банков, чтобы никто не смог сбежать через границы и не было мародерств. Тогда два человека из числа моих сватов были назначены. Я не скрываю этого. Но главное – мы сохранили стабильность в государстве, поменяв 20-30 человек. Они работали днем и ночью и помогали стабилизировать ситуацию. После выборов, если я буду избран, на все должности кадры будут отбираться на конкурсной основе. Мы не приведем во власть своих родственников и сватов. Об этом я заявляю с самого начала", – заявил Садыр Жапаров.

Не менее волнующим избирателей вопросом, заданным на стадионе в Таласе, стал: "На ваш взгляд, какая форма правления правильная – президентская или парламентская?" – спросили таласцы.

"Лично я считаю, что правильная система – это президентская. Но в то же время должен быть баланс между президентом и парламентом. Мы готовим проект такой системы", – сообщил народный кандидат.

Он отметил, что кыргызстанцы в течение 10 лет сами смогли видеть, во что парламентаризм превратился в Кыргызстане. В бизнес! Места в парламенте стали покупными, соответственно депутаты, заплатившие за мандат минимум 50 тысяч долларов, не будут работать на благо страны – только в собственных интересах.

"Поэтому мы создаем систему, которая будет работать на благо всего народа, его будущего, на благо страны, не на одно лицо, группу или партию. Если я буду избран президентом сейчас, то я тоже уйду через 5-10 лет. Никто не вечен, мы должны брать уроки из истории. Поэтому кто бы ни пришел на должность президента, система должна быть такой, чтобы глава государсва работал. Страна, народ – вечны, а президенты – временны. Поэтому мы сейчас должны оставить за собой систему на года", – заявил Садыр Жапаров.

Красной линией через все выступление Жапарова проходили главные лозунги кандидата – что народ Кыргызстана должен обрести свободу от политических распрей, от бедности, от несправедливости, от безответственности властей!

БЫТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ КЫРГЫЗСТАНА – СЛУЖИТЬ НАРОДУ КЫРГЫЗСТАНА! – безапелляционная позиция Садыра Жапарова.

ЗА СВОБОДУ ОТ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАСТИ!

ЗА САДЫРА ЖАПАРОВА!

Исполнитель: ОсОО "РФ Рубикон"; адрес: г. Бишкек, ул. Усенбаева, 2

Заказчик: кандидат на должность Президента Кыргызской Республики Жапаров С.Н.

Тираж: 1. Изготовлено: "15" декабря 2020 года

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность Президента Кыргызской Республики Жапарова. С. Н., уполномоченным представителем по финансовым вопросам Тологоновой А.Б. (свид. № 35, от 16.11.2020 г.)