Техликбез: Воздушная пробка в системе охлаждения

Наличие в системе охлаждения мотора воздушной пробки может привести к проблемам с циркуляцией антифриза, двигатель перегревается, а эксплуатировать машину в подобном случае не представляется возможным.

Чаще всего такие воздушные пробки образуются при самостоятельной замене антифриза в автомобиле, при этом требуется прокачивать систему, чтобы выгнать воздух, обеспечив при этом правильную циркуляцию охлаждающей жидкости по замкнутому контуру.

Контур системы охлаждения имеет многочисленные изгибы, где из–за особенностей циркуляции жидкости начинает скапливаться воздух, после чего образуется воздушная пробка, которая полностью закупоривает патрубки. Это приводит к проблемам с циркуляцией антифриза и перегреву двигателя.

Также воздух в охлаждающую жидкость может попадать через негерметичные патрубки, в которых в процессе эксплуатации появляются микротрещины, через такие повреждения в жидкость попадают многочисленные мелкие пузырьки, которые скапливаются в узких местах контура и на изгибах патрубков. В итоге требуется избавляться от таких воздушных пробок, наличие которых может привести к быстрому перегреву двигателя, а следовательно и критическим неисправностям мотора. Если вы заметили, что температура двигателя быстро увеличивается, при этом работает вентилятор, то одной из причин подобных проблем может быть именно завоздушивание системы, что требует незамедлительного обращения в сервис или же самостоятельной продувки системы.

Проще всего попытаться вытеснить воздух из системы охлаждения - это прокачивать антифриз, надавливая на один из патрубков, идущих к радиатору. При этом обязательно открывают крышку расширительного бачка и заводят мотор. Обычно достаточно 10 минут такого надавливания на патрубок, чтобы выгнать воздух из системы.

Если такая пробка из воздуха появилась в системе после замены антифриза, то можно на ровной площадке завести мотор и дать ему поработать около 5 минут. Этого будет достаточно, чтобы устранить имеющуюся пробку, нужно лишь порционно доливать антифриз в бачок расширения. При этом рекомендуется следить за температурой охлаждающей жидкости, которая не должна подниматься до максимума.

Также можно попытаться избавиться от воздушной пробки, просто сняв один из подающих патрубков, дождавшись пока из него потечет антифриз. Далее патрубок снова устанавливают на место, заводят мотор и дают поработать двигателю несколько минут. Вся система заполнится антифризом, и далее помпа будет уже прокачивать охлаждающую жидкость, которая без каких–либо проблем начнет циркулировать по контуру.

Автор: Леонид Владимиров