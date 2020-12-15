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Таможенники стран СНГ усилят борьбу с контрабандой и наркотиками

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- Евгений Денисенко
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Меры по укреплению сотрудничества в СНГ в таможенной сфере выработали на предстоящий е представители. Это было сделано в ходе 21-го заседания Комитета глав правоохранительных подразделений Совета руководителей таможенных служб стран СНГ, которое прошло в формате видеоконференции.

В заседании приняли участие руководители и члены делегаций таких подразделений из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Среди рассмотренных вопросов - проект Стратегии развития правоохранительной деятельности таможенных служб стран Содружества на период до 2030 года. Этот комплексный документ, как отмечается, призван "консолидировать усилия по обеспечению их экономической безопасности, в целях защиты национальных интересов и реализации стратегических национальных приоритетов". И отражает "систему взглядов на общие целевые ориентиры, основные направления и задачи развития правоохранительной деятельности таможенных служб и уполномоченных органов в сфере таможенного дела государств СНГ в области борьбы с таможенными правонарушениями на долгосрочный период".

Кроме того, обсужден проект плана работы данного Комитета на 2021 год. При его разработке были учтены приоритеты в борьбе с таможенными правонарушениями, в опоре на существующую правовую базу. План включает в себя конкретные организационные и практические меры по выявлению и предотвращению нарушений таможенного законодательства.

"В целом руководителями правоохранительных блоков приняты решения, которые позволят таможенным службам укрепить взаимно-доверительное сотрудничество, совершенствовать механизм взаимодействия при обмене информацией, проведении совместных правоохранительных мероприятий в таких актуальных сферах, как борьба с незаконным международным оборотом наркотических средств и другими видами контрабанды, экономическими преступлениями. А также - при ведении дел по вопросам таможенных расследований и дознания, для повышения квалификации сотрудников правоохранительных подразделений, развития кинологической службы, обеспечения информационно-аналитического взаимодействия", - прокомментировали в Исполкоме СНГ.

Комитет глав правоохранительных подразделений Совета руководителей таможенных служб стран СНГ действует с 2008 года. И состоит из шести специализированных рабочих групп, занимающихся вопросами борьбы с международным оборотом наркотических средств, экономической преступностью, таможенными проверками и расследованиями, кинологией, обучением персонала, информационным и аналитическим сотрудничеством, борьбой с Интернет-преступностью.


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URL: https://www.vb.kg/395189
Теги:
СНГ, таможня
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