Бишкекский биофизик о сбоях в цифре и угрозе аварий на нефте-газопроводах

Серьезные катаклизмы ожидают Землю после вспышки на Солнце, заявил VB.KG бишкекский биофизик Сергей Дьяченко.

Он опирается на данные астрономов NASA: В период с 20 по 22 декабря ожидается мощная вспышка на Солнце, которая по своим параметрам аномальная. Это продлится 27 дней.

По расчетам биофизиков, сила излучения будет зашкаливать за все мыслимые пределы. "Это очень опасное излучение, негативно действующее на все живое, и не только", - рассказал Дьяченко.

Возможны проблемы с электричеством и связью. Ожидаются скачки напряжения и возможные перегревы или взрывы трансформаторов.

Геомагнитные бури – это когда солнечная энергия после очередной вспышки сталкивается с магнитным полем Земли – влияют на здоровье людей.

Ученые давно доказали статистическую связь между, например, вспышками и магнитными бурями, сердечными приступами, инсультами и инфарктами.

- Я хочу предостеречь тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями и у кого психические отклонения. Сидите в эти дни дома и не выходите на улицу. Все, кто за рулем, будьте бдительны на дорогах. Влияние солнечной активности очень сильно сказывается на психике, все реакции тормозятся.

"Я обращаюсь к тем руководителям, отвечающим за стратегические объекты - это касается гидро, тепло-станций. Надо перестраховаться и подготовиться. Наша цифра может дать сбой, причем без восстановления, а также возможны аварии на нефте-газо-проводах", - отметил биофизик.

Если власти прислушаются к этим предостережениям, и подготовятся, то многих бед можно избежать, отрегулировать ситуацию, считает Дьяченко.

Для справки: Солнечная вспышка - взрывной процесс выделения энергии (кинетической, световой и тепловой) в верхних слоях Солнца. Энерговыделение мощной солнечной вспышки может достигать 6×1025 Дж, что составляет 160 миллиардов мегатонн в тротиловом эквиваленте, или приблизительный объем мирового потребления электроэнергии за 1 миллион лет.