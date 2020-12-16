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Айсулуу Тыныбекова завоевала золотую медаль в Кубке мира по женской борьбе

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- Оксана Гут
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Айсулуу Тыныбекова завоевала золотую медаль в Кубке мира по женской борьбе в весовой категории до 62 килограмм. Всего в этой категории участвовали 13 человек.

Индивидуальный чемпионат мира прошел для Тыныбековой с четырьмя доминирующими победами подряд за два дня. В 1/8 финала она обошла румынскую спортсменку Кристу Инцени со счетом 10:0. В четвертьфинале с таким же счетом Тыныбекова победила спортсменку из Турции Жансу Акса. В полуфинале - со счетом 13:2 российскую спортсменку Любовь Овчарову. А в финале Айсулуу Тыныбекова со счетом 14:0 одолела латвийскую спортсменку Анастасию Григорьеву.

Турнир проходит с 12 по 18 декабря в Сербии.

Фото со страницы в соцсетях Айсулуу Тыныбековой


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URL: https://www.vb.kg/395193
Теги:
Айсулуу Тыныбекова, награда, спорт, турнир, Сербия, Кыргызстан
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