Немного позитива. В горах Алматы РК засняли редкое небесное явление

Редкое оптическое небесное явление - радужные или ирридирующие облака сняли жители Алматы, передает zakon.kz.

Фотографии разноцветного облака опубликовали в Facebook. С первого взгляда кажется, будто бы это не реальные снимки, а рисунки на холсте.

По информации National Geographic, радужные облака - это относительно редкое оптическое явление.

Уточняется, что когда солнце занимает определенное положение на небе, и при этом спрятано за достаточно плотными облаками, то любое (прозрачное) облако, находящееся вблизи него, может окраситься в спектральные цвета. Облако может стать радужным полностью или только по краям, может иметь тусклые цвета или очень яркие. В последнем случае нужно, чтобы капли облака были одинакового размера. Только тогда оно будет обладать насыщенными цветами.

Лучше всего это явление заметно на высоко-кучевых (особенно на высоко-кучевых чечевицеобразных) и перисто-кучевых облаках.