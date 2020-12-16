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КР и РУз договорились активизировать работу по вопросам границ

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- Екатерина Улитина
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Состоялось совместное заседание правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Узбекистан по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы.

Стороны выразили полное взаимопонимание в необходимости активизации работы правительственных делегаций, которая замедлилась из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В ходе встречи состоялся детальный обмен мнениями по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы, в том числе обсуждены вопросы дальнейшей работы топографических рабочих групп по описанию прохождения проектной линии государственной границы, а также вопросы обеспечения безопасности граждан, проживающих на приграничных территориях.

Заседание прошло в конструктивной атмосфере, стороны достигли договоренности о возобновлении двусторонних переговоров топографических рабочих групп и продолжении работы по описанию проектной линии на оставшихся участках.

По итогам был подписан итоговый протокол заседания, а также достигнута договоренность о проведении следующего заседания на территории Республики Узбекистан.


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URL: https://www.vb.kg/395201
Теги:
граница, Узбекистан, Кыргызстан
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