Как на духу. Молодежь Таласа рассказала чего ждет от Садыра Жапарова

Незапланированная, но очень важная встреча состоялась вчера между кандидатом в президенты Садыром Жапаровым и молодежью Таласа.

Уже после большой встречи с избирателями на стадионе к фавориту президентской гонки пришли гражданские активисты, молодые таласцы – они хотели лично, в свободном формате пообщаться с кандидатом, задать интересующие их вопросы. И, конечно же, Садыр Жапаров не отказал молодым избирателям. Оперативно в ближайшем к штабу кафе был организован зал, микрофон.

Отложив на несколько часов выезд в Токтогул, где сегодня у Жапарова встреча с избирателями, кандидат и молодежь Таласа провели очень теплую, доверительную беседу.

Задавали вопросы, с чем кандидат идет на выборы, на чем строится его платформа. Садыр Нуркожоевич особо остановился на образовании и прозрачной кадровой политике, реформе всей системе государственного управления. Эти меры, уверен кандидат, позволят молодым кыргызстанцам получать качественное образование на родине и здесь же, в Кыргызстане, претендовать на перспективные государственные должности, в т.ч. высокопоставленные. При этом, подчеркнул Жапаров, необходимо придерживаться принципа преемственности поколений. Но главное требование – это, конечно же, профессионализм и соответствие этическим нормам.

Важно, что пришедшие на неформальную встречу молодые таласцы рассказали, чего они ждут от будущего президента и какие возлагают надежды на реформы, передали ему свои предложения и пожелания победы.

Исполнитель: ОсОО "РФ Рубикон"; адрес: г. Бишкек, ул. Усенбаева, 2

Заказчик: кандидат на должность Президента Кыргызской Республики Жапаров С.Н.

Тираж: 1. Изготовлено: "16" декабря 2020 года

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность Президента Кыргызской Республики Жапарова. С. Н., уполномоченным представителем по финансовым вопросам Тологоновой А.Б. (свид. № 35, от 16.11.2020 г.)