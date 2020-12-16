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По делу о радиочастотах задержан первый замрукапа правительства КР

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- Оксана Гут
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Задержан первый заместитель руководителя аппарата Правительства КР - заведующий отделом обороны, правопорядка и ЧС Араев Азамат Муратович. Об этом сообщает пресс-служба АКС ГКНБ.

Межведомственной оперативно-следственной группой Военной прокуратуры и АКС ГКНБ Кыргызской Республики осуществляется досудебное производство по факту коррупции со стороны должностных лиц отдельных государственных органов и аппарата Правительства при заключении сделки о купле-продаже радиочастот и переоформления лицензии на их использование.

"15 декабря 2020 года, в рамках указанного дела в порядке ст. 98 Уголовно - процессуального кодекса Кыргызской Республики был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ Кыргызской Республики заведующий отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций в ранге первого заместителя руководителя аппарата Правительства Кыргызской Республики А.А.М.", - информируют в ведомстве.

Отметим, Азамат Араев является заведующий отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций аппарата Правительства Кыргызской Республики с 26.12.2017 г. – по настоящее время. Ранее он был начальником службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/395203
Теги:
ГКНБ, коррупция, правительство, уголовная ответственность, АКС ГКНБ, Кыргызстан, Мухаммедкалый Абылгазиев
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