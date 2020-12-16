Ликбез. Что делать, если ваши избирательные права нарушены?

Что делать, если ваши избирательные права нарушены? Инициативная группа юристов "В рамках закона" разъяснила VB.KG аспекты.

По их словам, самое важное в этом вопросе - последовательность и сроки.

Кто может обратиться? Избиратели, кандидаты, политические партии, некоммерческие организации, их представители и наблюдатели.

- При этом заявления подаются незамедлительно, с момента, когда субъекту стало известно о нарушении, но не позднее 3 календарных дней. В случаях если факты, содержащиеся в заявлениях, требуют дополнительной проверки, решения по ним принимаются не позднее чем в пятидневный срок. Решение, подписанное и заверенное печатью органа, принявшего решение, в письменном виде незамедлительно вручается заявителю. Заявления, подлежат рассмотрению избирательными комиссиями или судами в трехдневный срок с момента поступления, а поступившие в день голосования или в день, предшествующий дню голосования, - немедленно, - поясняют юристы.

Они отмечают, что заявление на принятое решение подается в вышестоящую избирательную комиссию, а в случае обжалования решения Центральной избирательной комиссии - в суд в течение 3 календарных дней с момента вынесения решения.

- В случае обжалования бездействия, заявление подается в вышеуказанном порядке. Сроки подачи заявлений восстановлению не подлежат. По истечении указанных сроков заявления не принимаются. Течение срока подачи заявлений начинается на следующий день после принятия решения, совершения действия (бездействия). Так как выборы являются досрочными, все сроки избирательных действий, согласно законодательству, сокращаются на четверть, в том числе и сроки обжалования,- добавили в ИГЮ "В рамках закона".