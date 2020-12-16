Объявленный в розыск осужденный узбекистанец незаконно получил паспорт в КР

ГСБЭП выявлен факт незаконной выдачи паспорта осужденному и находящемуся в межгосударственном розыске иностранному гражданину, сообщает пресс-служба ведомства.

Финансовой полицией по Кара-Суйскому, Алайскому и Чон-Алайскому районам Ошской области выявлен факт незаконной выдачи паспорта иностранному гражданину, находящемуся на момент выдачи паспорта в межгосударственном розыске.

Установлено, что в 2018 году гражданину Республики Узбекистан Хомидову Нематжону Сомиевичу был выдан паспорт гражданина Кыргызской Республики с пропиской в городе Кара-Суу Ошской области.

"Однако, в ходе соответствующих мероприятий стало известно, что на момент получения паспорта указанный иностранный гражданин находится за границей, и не въезжал на территорию страны на протяжении 7 лет. Кроме этого, данный гражданин, согласно данным МВД, находится в межгосударственном розыске и является осужденным в Республике Узбекистан по статье 159 ч.3 п.А УК РУз (посягательства на конституционный строй Республики Узбекистан), мера пресечения - арест", - информируют в ГСБЭП.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного статьей 330 (незаконная выдача паспорта) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В настоящее время дело расследуется, устанавливаются аналогичные факты незаконной выдачи паспортов.