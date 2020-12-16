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Репертуар театра оперы и балета им. А.Малдыбаева на декабрь-январь

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- Оксана Гут
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Репертуар Кыргызского национального ордена Ленина академического театра оперы и балета имени А. Малдыбаева на декабрь:

19 декабря, суббота

К 90-летию со дня рождения народного артиста СССР Артыка МЫРЗАБАЕВА: "Вечер памяти народного артиста СССР Артыка Мырзабаева".

В программе популярные произведения мировой, русской и национальной оперной классики из репертуара А. Мырзабаева в исполнении ведущих мастеров искусств и молодых солистов оперы. Дирижёр – заслуженный артист Кыргызской Республики

Нурматбек Полотов. Режиссёр – Джипара Ибраимова.

Вход свободный.

Начало в 17.00 часов.

27 декабря, воскресенье

С наступающим Новым годом! "НОВОГОДНИЙ СЕРПАНТИН". Праздничный гала-концерт с участием ведущих солистов Кыргызского театра оперы и балета. Дирижёр – заслуженный артист Кыргызской Республики Нурматбек Полотов. Балетмейстер – народный артист Кыргызской Республики Акан Нуртазин.

Начало в 17.00 часов.

На январь 2021 года:

6 января, среда. "Рождественские встречи".

Вечер русского романса с участием ведущих солистов оперы.

Начало в 18.00 часов в Малахитовом зале.

9 января, суббота

М. Раухвергер. "Чолпон". Балет в трех действиях, начало в 17.00 часов.

13 января, среда

Встречаем Старый Новый год! П. Чайковский. "Щелкунчик". Балет в трех действиях, начало в 18.00 часов.

16 января, суббота

Н. Давлесов. "Аста секин: колукту!". Музыкальная комедия в двух действиях, начало в 17.00 часов.

23 января, суббота

Л. Минкус, "Дон Кихот". Балет в двух действиях, начало в 17.00 часов.

30 января, суббота

Дж. Россини, "Севильский цирюльник". Опера в трех действиях, начало в 17.00 часов.

Телефон для справок: 661841, 661628, 661452 http://www.operaballet.lg.kg


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Теги:
концерт, Новый год, культура, Кыргызстан, Театр оперы и балета
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