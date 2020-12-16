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Асылбека Жээнбекова могут привлечь к ответственности за соглашение по ТВЕА?

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В настоящее время все упорнее в информационное пространство стали просачиваться слухи, что у силовиков есть компромат на депутата ЖК, а по совместительству, брата экс-президента КР Сооронбая Жээнбекова – Асылбека.

По словам юриста и политолога Кайрата Осмоналиева, нет дыма без огня.

- Те люди, которые вращались в верхушках власти последние годы, открыто говорят, что Асылбек Жээнбеков оказывал влияние на очень важные дела. И это факт. Для меня очевидно, что он должен быть привлечен к уголовной ответственности за нарушение регламента ЖК будучи спикером. Ведь именно он, в качестве спикера, участвовал в ратификации соглашения по ТВЕА по скандальной модернизации ТЭЦ Бишкека. Поэтому, все очевидно, и есть его подпись. Ведь он шел в разрез с регламентом Жогорке Кенеша. А там четко прописано, в каких случаях эта самая ратификация проводится. То есть, на нем уже есть состав уголовного преступления. А значит, его следует привлечь за совершенное должностное преступление, связанного с соглашением по ТВЕА. Различные сопроводительные документы, на которых стоит его подпись, также являются, по сути, собранной доказательной базой, - подчеркнул VB.KG Кайрат Осмоналиев.

По мнению юриста, поспособствовать привлечению депутата Жээнбекова к ответственности могут и те, кто ранее пострадал от его деятельности, но теперь, со сменой власти, могут его не бояться.

- Что же касается его депутатского манданта и неприкосновенности, то, согласно нормам закона, если он обвиняется в особо тяжком преступлении, процедура снятия неприкосновенности с него, как с депутата ЖК, не требуется, - добавил Кайрат Осмоналиев.

Напомним, 11 декабря 2013 ЖК на пленарном заседании парламента поддержал в трех чтениях ратификацию соглашения по модернизации ТЭЦ Бишкека.

Согласно документу, китайский банк предоставил Кыргызстану кредит в размере $386 млн.

Асылбек Жээнбеков был избран спикером ЖК V созыва 21 декабря 2011 года. С 27 октября 2015 года зарегистрирован депутатом ЖК VI созыва от фракции СДПК. Подал в отставку с поста торага 13 апреля 2016 года.


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URL: https://www.vb.kg/395213
Теги:
Асылбек Жээнбеков, ратификация, соглашение, уголовная ответственность, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, ТВЕА, ТЭЦ
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Комментарии
Артур
16.12.2020, 15:04

Вот это уже правильно. Не нужно смотреть на то, что он брат Ш.Жээнбекова. Перед законом все должны быть равны. 

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