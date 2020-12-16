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Суд подтвердил изменение меры пресечения Курсану Асанову

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- Виктория Гунгер
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В Бишкекском горсуде подтвердили изменение меры пресечения экс-замминистру МВД Курсану Асанову. Об этом они сообщили VB.KG.

Как отмечается, домашний арест заменен подпиской о невыезде.

- Об этом ходатайствовала сторона защиты Асанова, суд ходатайство удовлетворил, - пояснили редакции в горсуде.

Напомним, Курсан Асанов является действующим кандидатом в президенты Кыргызстана. Недавно ЦИК выдала ему соответствующее удостоверение. Теперь после решения суда он сможет начать полноценную агитационную кампанию в регионах.

При этом он проходит обвиняемым по злоупотреблению должностным положением по делу о события в Кой-Таше, а также по массовым беспорядкам после выборов в парламент в октябре 2020 года.


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URL: https://www.vb.kg/395216
Теги:
выборы, президент, суд, Кыргызстан, уголовное дело, Курсан Асанов
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